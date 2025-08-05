Li allestiscono i tecnici teatrali

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li allestiscono i tecnici teatrali' è 'Scenari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCENARI

Perché la soluzione è Scenari? Gli scenari sono creati dai tecnici teatrali per dare vita a ambientazioni suggestive e coinvolgenti. Con grande cura, si occupano di allestimenti, luci e scenografie, trasformando uno spazio vuoto in un mondo fantastico o realistico. La loro abilità permette di immergere il pubblico in atmosfere diverse, rendendo ogni spettacolo unico. La loro passione e competenza sono fondamentali per il successo di ogni rappresentazione teatrale.

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Li allestiscono i tecnici teatrali nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scenari

La definizione "Li allestiscono i tecnici teatrali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scenari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li allestiscono i tecnici teatrali
  • Risposta: SCENARI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
C Como
E Empoli
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Scenari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li allestiscono i tecnici teatrali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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