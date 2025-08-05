Li allestiscono i tecnici teatrali
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SOLUZIONE: SCENARI
Perché la soluzione è Scenari? Gli scenari sono creati dai tecnici teatrali per dare vita a ambientazioni suggestive e coinvolgenti. Con grande cura, si occupano di allestimenti, luci e scenografie, trasformando uno spazio vuoto in un mondo fantastico o realistico. La loro abilità permette di immergere il pubblico in atmosfere diverse, rendendo ogni spettacolo unico. La loro passione e competenza sono fondamentali per il successo di ogni rappresentazione teatrale.
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Li allestiscono i tecnici teatrali nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scenari
La definizione "Li allestiscono i tecnici teatrali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scenari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li allestiscono i tecnici teatrali
- Risposta: SCENARI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Scenari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li allestiscono i tecnici teatrali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Altre definizioni collegate
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