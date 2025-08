Vi risiede re Salman nei cruciverba: la soluzione è Riad

RIAD

Curiosità e Significato di Riad

Perché la soluzione è Riad? Riad è la capitale dell'Arabia Saudita, una città moderna e ricca di storia, nota per i suoi grattacieli imponenti e i mercati tradizionali. Il nome deriva dall'arabo e significa giardini, riflettendo un passato più verde. Oggi rappresenta il cuore politico, economico e culturale del regno, simbolo di sviluppo e tradizione. Un luogo affascinante e in costante trasformazione.

Come si scrive la soluzione Riad

R Roma

I Imola

A Ancona

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

