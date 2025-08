Verdure molto piccole... di Bruxelles nei cruciverba: la soluzione è Cavoletti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verdure molto piccole... di Bruxelles' è 'Cavoletti'.

CAVOLETTI

Curiosità e Significato di Cavoletti

Vuoi sapere di più su Cavoletti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Cavoletti.

Perché la soluzione è Cavoletti? I cavoletti di Bruxelles sono piccoli ortaggi appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, noti per le loro dimensioni ridotte e il sapore delicato. Crescono in grappoli su piante basse e compatte, e sono apprezzati per le proprietà nutritive e il gusto versatile in cucina. Ideali per cucinare al vapore, in padella o al forno, rappresentano un concentrato di benessere in ogni piatto.

Come si scrive la soluzione Cavoletti

Non riesci a risolvere la definizione "Verdure molto piccole... di Bruxelles"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E A R O L L A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARALLELO" PARALLELO

