INTERVISTARE

Curiosità e Significato di Intervistare

Perché la soluzione è Intervistare? INTERVISTARE significa condurre un colloquio strutturato con qualcuno per ottenere informazioni, opinioni o dettagli su un argomento specifico. È un compito tipico del giornalista che, attraverso domande mirate, approfondisce storie, eventi o personaggi per poi raccontarli ai lettori. In sostanza, è il modo in cui si raccoglie materiale prezioso per informare e coinvolgere il pubblico.

Come si scrive la soluzione Intervistare

Hai trovato la definizione "Un compito del giornalista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

