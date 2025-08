Teneva in piega i capelli nei cruciverba: la soluzione è Reticella

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Teneva in piega i capelli' è 'Reticella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETICELLA

Curiosità e Significato di Reticella

Non fermarti alla soluzione! Conosci Reticella più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Reticella.

Perché la soluzione è Reticella? Reticella è un tipo di tessuto leggero e aperto, realizzato con fili intrecciati a forma di reticolo. Spesso usata per creare capi eleganti o decorazioni, questa stoffa permette di vedere attraverso e dona un tocco di raffinatezza. La parola richiama l’immagine di un motivo a maglia fitta e regolare, ideale per acconciature o dettagli di stile sofisticato.

Come si scrive la soluzione Reticella

La definizione "Teneva in piega i capelli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

