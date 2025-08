Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale nei cruciverba: la soluzione è Lombata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale' è 'Lombata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOMBATA

Curiosità e Significato di Lombata

La soluzione Lombata di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lombata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lombata? La lombata è un taglio di carne che proviene dalla parte superiore del dorso dell'animale, come il manzo o il maiale. È molto apprezzata per la sua tenerezza e sapore, ideale per bistecche e arrosti. Questo taglio rappresenta una delle parti più pregiate e richieste in cucina, perfetto per chi cerca un piatto gustoso e di alta qualità.

Come si scrive la soluzione Lombata

Non riesci a risolvere la definizione "Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O T O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONTANO" ONTANO

