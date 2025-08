Studia gli autori dei delitti nei cruciverba: la soluzione è Criminologo

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia gli autori dei delitti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Studia gli autori dei delitti' è 'Criminologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRIMINOLOGO

Curiosità e Significato di Criminologo

La parola Criminologo è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Criminologo.

Perché la soluzione è Criminologo? Un criminologo è uno specialista che studia i comportamenti criminali, analizzando le cause e i contesti in cui si verificano. Utilizza conoscenze di sociologia, psicologia e diritto per comprendere meglio i delitti e aiutare a prevenirli. La sua attività è fondamentale per il sistema giudiziario e per la sicurezza della società nel suo complesso. Insomma, un vero esperto dei misteri della mente criminale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza che studia la natura dei delittiAutori di delittiSi studia prima di iniziare un viaggioLa scienza che studia le proprietà dell ariaLe studia il litologo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Criminologo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Studia gli autori dei delitti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I H C C E O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CECCHINO" CECCHINO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.