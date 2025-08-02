Originali, brillanti

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Originali, brillanti' è 'Geniali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENIALI

Perchè la soluzione è Geniali? Le idee brillanti e originali spesso emergono da un pensiero creativo e fuori dagli schemi. Sono quelle che sorprendono e ispirano, portando novità e entusiasmo. Quando si parla di pensieri GENIALI, si fa riferimento a intuizioni che lasciano il segno e stimolano la mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Originali, brillanti
  • Risposta: GENIALI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I
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Originali, brillanti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Geniali

Se la definizione "Originali, brillanti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Geniali'.

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
N Napoli
I Imola
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Geniali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Originali, brillanti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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