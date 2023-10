Fernanda la traduttrice che fece conoscere in Italia le opere di Kerouac - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fernanda la traduttrice che fece conoscere in Italia le opere di Kerouac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIVANO

Significato/Curiosita : Fernanda la traduttrice che fece conoscere in italia le opere di kerouac

Vita di pivano: generazioni d'amore - le quattro americhe di fernanda pivano di ottavio rosati, psicoanalista e regista, intimo amico di pivano dal 1973... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Fernanda la traduttrice che fece conoscere in Italia le opere di Kerouac : fernanda; traduttrice; fece; conoscere; italia; opere; kerouac; Casa di moda romana fondata dall omonima fernanda ; La fernanda che tradusse molti autori beat; Saggio di fernanda Pivano; Il fratello maggiore di Mosè che fece fondere il vitello d oro durante l esodo; fece incendiare Roma; fece innamorare Afrodite; fece ingelosire Efesto; fece la fine di Pompei; fece esiliare Cicerone; Enrico Fermi fece parte di quello Manhattan; Si deve riconoscere a chi lo ha; Tendono a non riconoscere le autorità; La domanda per conoscere il motivo; Per lavoro sa riconoscere una musgravite; Si raggiunge facendosi conoscere ; Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro; Il modo di conoscere di chi è informatissimo; La godono alcune regioni italia ne; Uno dei francobolli italia ni più ricercati; La federazione dei tennisti italia ni; Una radio italia na; Ha vinto come l italia quattro Mondiali di calcio; L alfabeto italia no ne ha sedici; Divenne re d italia nel 950; Istituto per le opere di Religione; opere in pinacoteca; opere dal mesto testo; Un elenco di opere ; Tra le sue opere vi è il romanzo Cosi si dice; Giudicano opere letterarie; I romanzieri sperano che lo siano le loro opere ; Il Paradise del romanzo Sulla strada di kerouac ; Il Paradise protagonista del romanzo Sulla strada di kerouac ; La generation di kerouac ; La corrente letteraria di kerouac e Ginsberg; Famoso romanzo dello scrittore Jack kerouac ;

Cerca altre Definizioni