GIORNALAI

Curiosità e Significato di Giornalai

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Giornalai, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Giornalai? Mandano la resa al distributore si riferisce a chi dà inizio alla consegna o alla distribuzione di giornali e riviste, ovvero i giornalai. La parola giornalai indica coloro che vendono quotidiani e periodici, spesso in edicola o in punti vendita dedicati. Sono figure fondamentali per mantenere il flusso di informazioni tra l'editore e il pubblico. In sostanza, i giornalai sono il ponte tra notizie e lettori.

Come si scrive la soluzione Giornalai

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

I Imola

