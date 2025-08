Maddalena ex-velina di Striscia la notizia nei cruciverba: la soluzione è Corvaglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Maddalena ex-velina di Striscia la notizia' è 'Corvaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORVAGLIA

Curiosità e Significato di Corvaglia

Vuoi sapere di più su Corvaglia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Corvaglia.

Perché la soluzione è Corvaglia? Corvaglia è il cognome di Maddalena, ex velina di Striscia la Notizia, famosa per il suo sorriso e personalità vivace. Il termine richiama anche il comune di Corvaglia, situato in Lombardia, aggiungendo un tocco di località italiana. In breve, rappresenta un nome noto nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana, simbolo di charme e familiarità.

Come si scrive la soluzione Corvaglia

Hai davanti la definizione "Maddalena ex-velina di Striscia la notizia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

