La bella Elisabetta ex-velina di Striscia la notizia nei cruciverba: la soluzione è Canalis

Home / Soluzioni Cruciverba / La bella Elisabetta ex-velina di Striscia la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La bella Elisabetta ex-velina di Striscia la notizia' è 'Canalis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANALIS

Curiosità e Significato... La parola Canalis è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Canalis.

Perché la soluzione è Canalis? Canalis è un cognome noto in Italia, associato alla modella e showgirl Elisabetta, ex velina di Striscia la Notizia. Il nome richiama anche il noto canale veneziano, simbolo di eleganza e tradizione italiana. In generale, Canalis rappresenta un’immagine di stile, glamour e personalità riconosciuta nel mondo dello spettacolo, contribuendo a diffondere l’immagine di bellezza e charme tipica del nostro paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Satta ex velina di Striscia la notiziaÈ d oro quello assegnato da Striscia la notiziaL Enzo fra i conduttori di Striscia la notiziaLo è stato Elia Fongaro di Striscia la notiziaLa Giorgia ex velina di Striscia ora conduttrice

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "La bella Elisabetta ex-velina di Striscia la notizia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

I A E R C C T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRITICARE" CRITICARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.