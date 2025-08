Il secolo del Barocco nei cruciverba: la soluzione è Seicento

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il secolo del Barocco' è 'Seicento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEICENTO

Curiosità e Significato di Seicento

Perché la soluzione è Seicento? Seicento indica il periodo storico del XVII secolo, noto come il Seicento, caratterizzato dallo stile artistico e culturale barocco. Questa parola rappresenta anche un numero, ovvero 600, e spesso si usa per riferirsi all'intero secolo in modo sintetico e evocativo, sottolineando l'importanza di quell'epoca nella storia dell'arte, della musica e della cultura europea. Un decennio ricco di innovazioni e contrasti.

Come si scrive la soluzione Seicento

S Savona

E Empoli

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

