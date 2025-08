I vegetali più alti nei cruciverba: la soluzione è Alberi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I vegetali più alti' è 'Alberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBERI

Curiosità e Significato di Alberi

Perché la soluzione è Alberi? Gli alberi sono piante di grandi dimensioni che si distinguono per il loro tronco robusto e i rami che si estendono verso l’alto. Sono fondamentali per l’ambiente, offrendo ossigeno, ombra e habitat a molte specie. La loro altezza può variare, ma sono tra le piante più alte della natura, simbolo di forza e maestosità. Rappresentano anche un elemento chiave del paesaggio e della biodiversità.

Come si scrive la soluzione Alberi

Se ti sei imbattuto nella definizione "I vegetali più alti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

I Imola

