La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I Lombardi della città dei liutai' è 'Cremonesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREMONESI

Curiosità e Significato di Cremonesi

La soluzione Cremonesi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cremonesi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cremonesi? Cremonesi indica le persone originarie di Cremona, famosa nel mondo per la sua tradizione liutaia. La città è celebre per aver dato i natali a maestri come Stradivari, ammirati per le sue eccellenti opere in violino. Essere cremonese significa appartenere a una comunità con una lunga storia di arte e artigianato nel settore degli strumenti musicali. È un simbolo di eccellenza e tradizione artistica.

Come si scrive la soluzione Cremonesi

Se ti sei imbattuto nella definizione "I Lombardi della città dei liutai", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

