PRODITORIE

Curiosità e Significato di Proditorie

Perché la soluzione è Proditorie? Proditorie descrive azioni o comportamenti traditori e ingannevoli, che si compiono alle spalle di qualcuno con lo scopo di danneggiarlo o tradirlo. È un termine forte, usato per evidenziare l’inganno nascosto e la slealtà di chi agisce in modo subdolo. In breve, indica tradimenti silenziosi e imprevedibili, che colpiscono alle spalle. La parola riassume perfettamente il senso di fatte a tradimento.

Come si scrive la soluzione Proditorie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fatte a tradimento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I O F I I C A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTIFICIO" ARTIFICIO

