Da questi si sorveglia il fiume in piena nei cruciverba: la soluzione è Argini

Home / Soluzioni Cruciverba / Da questi si sorveglia il fiume in piena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Da questi si sorveglia il fiume in piena' è 'Argini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARGINI

Curiosità e Significato di Argini

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Argini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Argini? Gli argini sono le strutture che delimitano e proteggono le rive di un fiume, specialmente in caso di piena. Sono fondamentali per controllare l'acqua e prevenire allagamenti, sorvegliando e mantenendo stabile il corso del fiume. In parole semplici, gli argini sono i difensori delle nostre terre contro le piene improvvise, garantendo sicurezza e protezione alle zone circostanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un fiume che si getta in un fiumeSi compie attraverso un fiumeFiume francobelga che si getta nel MosaFiume che si getta nel Reno presso KoblenzFiume abruzzese che si unisce al Pescara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Argini

Hai trovato la definizione "Da questi si sorveglia il fiume in piena" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M H E C T E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACHETE" MACHETE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.