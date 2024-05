La Soluzione ♚ Fiume che si getta nel Reno presso Koblenz La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AAR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fiume che si getta nel Reno presso Koblenz. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fiume che si getta nel reno presso koblenz: Infine l'aar continua il suo cammino verso nord fino al reno in cui si getta nei pressi di koblenz, più precisamente di fronte al comune tedesco di waldshut-tiengen... L'Aar (o, in tedesco, Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno. Tra i fiumi con il percorso completamente in territorio elvetico è il fiume più lungo (295 km) ed importante; con il suo bacino imbrifero drena una superficie di quasi 18 000 km², circa il 43% dell'intera Svizzera.

