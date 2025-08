Avvolgevano i neonati nei cruciverba: la soluzione è Lini

LINI

Curiosità e Significato di Lini

La soluzione Lini di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lini? Avvolgevano i neonati si riferisce alle pratiche tradizionali di avvolgere i bambini in lunghe strisce di tessuto, come le lini, per rassicurarli e favorire il sonno. Questa usanza, diffusa in molte culture, aiuta a creare un ambiente caldo e protettivo, simile al ventre materno, facilitando il rilassamento e la crescita sana dei piccoli.

Come si scrive la soluzione Lini

Non riesci a risolvere la definizione "Avvolgevano i neonati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

