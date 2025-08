Annunciate in anticipo nei cruciverba: la soluzione è Previste

PREVISTE

Curiosità e Significato di Previste

Hai risolto il cruciverba con Previste? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Previste.

Perché la soluzione è Previste? Previste indica qualcosa che è stata pianificata o anticipata in anticipo, come eventi, azioni o situazioni che si sanno o si immaginano prima che accadano. È un termine utile per parlare di cose organizzate o programmate in anticipo, permettendo di prepararsi e gestire al meglio ciò che ci aspetta. In breve, le cose previste sono quelle già considerate e messe in conto prima del loro verificarsi.

Come si scrive la soluzione Previste

Se "Annunciate in anticipo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U G T A G A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGGUATO" AGGUATO

