Altro nome del branzino nei cruciverba: la soluzione è Spigola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Altro nome del branzino' è 'Spigola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIGOLA

Curiosità e Significato di Spigola

Perché la soluzione è Spigola? La spigola, conosciuta anche come branzino, è un pregiato pesce marino molto apprezzato in cucina per la sua carne delicata e saporita. Il suo nome deriva dalla forma delle pinne che ricordano delle spighe o punte. Questo pesce è ideale cotto al forno, alla griglia o in umido, ed è uno dei piatti più richiesti nei ristoranti di mare.

Come si scrive la soluzione Spigola

Se ti sei imbattuto nella definizione "Altro nome del branzino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

I Imola

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

