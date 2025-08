Un altro nome del branzino nei cruciverba: la soluzione è Spigola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un altro nome del branzino' è 'Spigola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIGOLA

Curiosità e Significato di Spigola

Conosci Spigola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spigola.

Perché la soluzione è Spigola? La spigola, nota anche come branzino, è un pesce molto apprezzato in cucina per la sua carne delicata e saporita. Il suo nome deriva dalla forma allungata e dal colore delle squame che ricordano le spine di una pianta. È un ingrediente versatile, perfetto sia alla griglia che al forno, simbolo di piatti eleganti e salutari. Un vero must per gli amanti del buon gusto.

Come si scrive la soluzione Spigola

Stai cercando la risposta alla definizione "Un altro nome del branzino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

I Imola

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T O R I B U D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISTURBO" DISTURBO

