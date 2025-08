Una foca nel mar Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione è Monaca

Home / Soluzioni Cruciverba / Una foca nel mar Mediterraneo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una foca nel mar Mediterraneo' è 'Monaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONACA

Curiosità e Significato di Monaca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Monaca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Monaca.

Perché la soluzione è Monaca? Monaca è il termine che indica una donna impegnata in vita religiosa, appartenente a un ordine monastico. Deriva dal latino monacha, e rappresenta chi ha scelto di dedicare la propria vita a preghiera e spiritualità, spesso vivendo in monasteri. È un simbolo di dedizione e spiritualità, e il suo significato si collega anche alla parola foca in modo giocoso e nascosto, come nella frase enigmistica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella Azzurra è sul Mar MediterraneoIl canale che congiunge il mar Mediterraneo al mar RossoUna città libanese sul Mar MediterraneoQuello di Suez collega Mediterraneo e Mar RossoCollega il Mediterraneo al mar Rosso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Monaca

Se "Una foca nel mar Mediterraneo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I A T R U E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTURIE" ASTURIE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.