La Soluzione ♚ Una città libanese sul Mar Mediterraneo La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BEIRUT La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BEIRUT

Curiosità su Una citta libanese sul mar mediterraneo: Con ben 450 000 abitanti nei propri confini amministrativi, è la città più popolosa del paese vicino-orientale e con la sua area metropolitana racchiude circa un decimo della popolazione libanese. Beirut (AFI: /bei'rut/; in arabo , Bayrut; in francese Beyrouth; in italiano medioevale Baruti) è una città del Libano, capitale dello Stato nonché capoluogo dell'omonimo governatorato.

Altre Definizioni con beirut; città; libanese; mediterraneo; La capitale del Libano; La capitale libanese; Capitale libanese; Città pugliese presso Barletta; Città nel Michigan: Arbor; La città sul Danubio con il Ponte delle Catene; Cantante anglo-libanese; Isole del Mediterraneo; Come il Mare per i Romani ora Mediterraneo lat; Il Mediterraneo orientale di Grecia e Asia Minore;