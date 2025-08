Un vuoto nella memoria nei cruciverba: la soluzione è Lacuna

LACUNA

Curiosità e Significato di Lacuna

Perché la soluzione è Lacuna? Una lacuna indica un'assenza o un vuoto in qualcosa, come un'informazione mancante o una parte dimenticata di una memoria. Può riferirsi sia a lacune nella conoscenza che a spazi vuoti in un testo o in un ricordo. Comprendere le lacune ci aiuta a colmare le lacune e a migliorare la nostra comprensione del mondo e di noi stessi.

Come si scrive la soluzione Lacuna

Hai trovato la definizione "Un vuoto nella memoria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

C Como

U Udine

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A H R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARAH" SARAH

