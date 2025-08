Un provvidenziale apparecchio... estivo nei cruciverba: la soluzione è Condizionatore

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un provvidenziale apparecchio... estivo' è 'Condizionatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDIZIONATORE

Curiosità e Significato di Condizionatore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Condizionatore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Condizionatore.

Perché la soluzione è Condizionatore? Il condizionatore è un apparecchio che permette di raffreddare l’aria in casa o in ufficio, creando un ambiente più fresco e confortevole durante le calde giornate estive. È un alleato indispensabile per combattere il caldo afoso, migliorando il benessere e la qualità della vita. In sostanza, il condizionatore è il dispositivo che rende le stagioni calde più sopportabili e piacevoli.

Come si scrive la soluzione Condizionatore

La definizione "Un provvidenziale apparecchio... estivo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

