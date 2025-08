Un impresa poco credibile che... viene da lontano nei cruciverba: la soluzione è Americanata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un impresa poco credibile che... viene da lontano

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un impresa poco credibile che... viene da lontano' è 'Americanata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMERICANATA

Curiosità e Significato di Americanata

La parola Americanata è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Americanata.

Perché la soluzione è Americanata? Americanata indica qualcosa di esagerato, stereotipato o troppo in stile americano, spesso considerato poco credibile o fuori luogo. È usata per descrivere comportamenti, oggetti o situazioni che sembrano provenire da lontano, in modo caricaturale o esagerato. Insomma, rappresenta una caratteristica o un'idea che richiama l'immagine stereotipata degli Stati Uniti, anche se può risultare poco autentica o convincente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il gioco che dura pocoTipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgiaLa prima delle ore liturgiche che viene recitata verso le nove del mattinoChe dura poco passeggeraPoco meno che unica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Americanata

Non riesci a risolvere la definizione "Un impresa poco credibile che... viene da lontano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U A B I E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIGABUE" LIGABUE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.