Saluto tra amici nei cruciverba: la soluzione è Ciao

CIAO

Curiosità e Significato... La parola Ciao è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciao.

Perché la soluzione è Ciao? Saluto tra amici indica un modo semplice e informale di salutare qualcuno con cui si ha confidenza. La parola CIAO è il saluto più comune in Italia, usato sia per dare il buongiorno sia per dire arrivederci, trasmettendo amicizia e familiarità. È un'espressione calorosa e versatile che rende immediatamente l’idea di un saluto tra persone vicine.

C Como

I Imola

A Ancona

O Otranto

