La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tralasciare volutamente' è 'Omettere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMETTERE

Curiosità e Significato... La parola Omettere è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Omettere.

Perché la soluzione è Omettere? Tralasciare volutamente significa decidere di non considerare o di ignorare qualcosa, spesso con l'intento di non menzionarla o di lasciarla da parte. È un modo per indicare che si sceglie di non affrontare o di saltare un argomento, un dettaglio o un'informazione, spesso per motivi strategici o di discrezione. In breve, si tratta di omettere consapevolmente qualcosa che potrebbe essere rilevante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L aggravante per chi commette volutamente un reatoRagionamento volutamente assurdoTale è l incendio appiccato volutamenteTralasciare qualcosa con nonchalance: saltareUna notizia gonfiata volutamente

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

