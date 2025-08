Taciturna, silenziosa nei cruciverba: la soluzione è Zitta

ZITTA

Curiosità e Significato di Zitta

La parola Zitta è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Zitta.

Perché la soluzione è Zitta? Zitta indica una persona che mantiene il silenzio, spesso per scelta o rispetto. È un aggettivo che descrive chi non parla, restando silenziosa e taciturna, trasmettendo calma o riservatezza. Questa parola richiama l’idea di quiete e discrezione, ed è perfetta per descrivere qualcuno che preferisce ascoltare piuttosto che parlare. Insomma, essere zitta significa saper ascoltare con attenzione e rispetto.

Come si scrive la soluzione Zitta

La definizione "Taciturna, silenziosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

