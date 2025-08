Stanzino per provare i vestiti in negozio nei cruciverba: la soluzione è Camerino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stanzino per provare i vestiti in negozio' è 'Camerino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERINO

Curiosità e Significato di Camerino

Vuoi sapere di più su Camerino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Camerino.

Perché la soluzione è Camerino? Un camerino è uno spazio all’interno di un negozio di abbigliamento dove i clienti possono provare vestiti prima di acquistarli, assicurandosi che siano della giusta taglia e stile. È una piccola cabina privata, spesso con specchio e seduta, pensata per offrire comodità e privacy durante lo shopping. Insomma, il camerino rende l’esperienza di comprare più semplice e piacevole.

Come si scrive la soluzione Camerino

Hai trovato la definizione "Stanzino per provare i vestiti in negozio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

