La Soluzione ♚ Sono soli in una famosa canzone dei Pooh La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UOMINI .

Significato della soluzione per: Sono soli in una famosa canzone dei pooh Uomini uomini uomini è un film del 1995 diretto da Christian De Sica. Italiano: Sostantivo, forma flessa: uomini ( approfondimento) m pl . plurale di uomo. Sillabazione: uò | mi | ni. Etimologia / Derivazione: vedi uomo. Citazione: Citazione: Sinonimi: esseri umani, persone, individui. (per estensione) umanità, gente. maschi. adulti. addetti, operai, tecnici. (popolare) mariti, coniugi, compagni, partner, fidanzati. (sport) giocatori, atleti. (militare) soldati, militari, elementi, unità.

