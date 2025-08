Si cambiano dopo ogni portata nei cruciverba: la soluzione è Piatti

PIATTI

Curiosità e Significato di Piatti

Vuoi sapere di più su Piatti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Piatti.

Perché la soluzione è Piatti? Piatti sono le stoviglie usate per servire e gustare il cibo, ma in senso più ampio si riferiscono anche alle portate di un pasto. La parola indica quindi sia gli utensili che le diverse portate di un pranzo o cena, che vengono cambiate o servite nuovamente durante il pasto. Interessante come una semplice parola racchiuda così tanta funzione e varietà nel mondo della cucina.

Come si scrive la soluzione Piatti

Hai davanti la definizione "Si cambiano dopo ogni portata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A Z T I Mostra soluzione



