La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sbarcarono in Normandia' è 'Alleati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLEATI

Curiosità e Significato di Alleati

La soluzione Alleati di 7 lettere

Perché la soluzione è Alleati? Alleati sono gruppi o nazioni che uniscono le forze per raggiungere un obiettivo comune. Nel contesto storico, come la Normandia durante la Seconda guerra mondiale, gli Alleati erano le potenze che si sono unite contro le forze dell'Asse per liberare l’Europa. L’unione e la cooperazione sono alla base di questa parola, simbolo di collaborazione tra paesi diversi per un fine condiviso.

Vi sbarcarono gli Alleati il 6 Giugno 1944Vi sbarcarono gli Alleati nel giugno del 1944Il vino di mele della NormandiaCittà della NormandiaUna spiaggia dello sbarco in Normandia

Come si scrive la soluzione Alleati

Hai trovato la definizione "Sbarcarono in Normandia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

I Imola

