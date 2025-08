Quelli passivi gravano sul debito nei cruciverba: la soluzione è Interessi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quelli passivi gravano sul debito' è 'Interessi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERESSI

Curiosità e Significato di Interessi

Hai risolto il cruciverba con Interessi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Interessi.

Perché la soluzione è Interessi? Gli interessi sono i costi aggiuntivi che si pagano per aver preso in prestito denaro, come un mutuo o un prestito. Quando si parla di passivi gravanti sul debito, ci si riferisce proprio agli interessi che si accumulano nel tempo, aumentando l'importo totale da restituire. Sono una componente fondamentale nelle operazioni di finanziamento e rappresentano il prezzo del credito.

Come si scrive la soluzione Interessi

Se "Quelli passivi gravano sul debito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

