COLONNA

Curiosità e Significato di Colonna

La parola Colonna è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colonna.

Perché la soluzione è Colonna? La parola colonna indica un elemento architettonico a forma di cilindro, spesso utilizzato per sostenere strutture o decorare gli edifici. Nelle antiche città come Roma, le colonne erano simbolo di grandezza e stile, spesso scolpite con dettagli artistici. Quella in Via dei Fori Imperiali è una delle tante testimonianze della maestria degli antichi romani nel creare opere durevoli e affascinanti.

Come si scrive la soluzione Colonna

Non riesci a risolvere la definizione "Quella Traiana è in Via dei Fori Imperiali a Roma"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

