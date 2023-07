Ha tre fori per le dita nel bowling - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha tre fori per le dita nel bowling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOCCIA

Significato/Curiosità : Ha tre fori per le dita nel bowling

La "boccia" è uno sport praticato da molti, noto anche come bowling. La boccia ha una palla pesante che i giocatori devono far rotolare su una pista per abbattere un gruppo di birilli posizionati all'estremità opposta. La palla da boccia è caratterizzata da tre fori per le dita, che consentono al giocatore di ottenere una presa stabile e controllata durante il lancio. Questi fori sono posizionati strategicamente per adattarsi alle dimensioni delle dita del giocatore, fornendo una presa sicura e agevolando il movimento della palla. I giocatori di boccia utilizzano la presa dei tre fori per ottenere la giusta rotazione e la direzione desiderata nel tentativo di colpire il maggior numero possibile di birilli.

