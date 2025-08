Non chiara nei cruciverba: la soluzione è Scura

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non chiara' è 'Scura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCURA

Curiosità e Significato di Scura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Scura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scura? Scura indica qualcosa che ha un colore molto intenso, quasi nero o profondamente oscurato. Può riferirsi a un ambiente poco illuminato o a un tono di colore che manca di luminosità. È un termine usato sia in senso letterale che figurato, per descrivere atmosfere, ambienti o aspetti che trasmettono mistero, tristezza o segretezza. In breve, scura evoca un senso di oscurità e profondità.

Come si scrive la soluzione Scura

La definizione "Non chiara" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

