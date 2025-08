Nero e grosso passeraceo nei cruciverba: la soluzione è Corvo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nero e grosso passeraceo' è 'Corvo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORVO

Curiosità e Significato di Corvo

La parola Corvo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Corvo.

Perché la soluzione è Corvo? Il termine corvo indica un uccello nero e dall'aspetto imponente, noto per la sua intelligenza e per il caratteristico caw. Spesso associato a simbologie misteriose o alla saggezza, il corvo è presente in molte storie e leggende. È un animale che suscita fascino e rispetto, simbolo di vigilanza e trasformazione.

Come si scrive la soluzione Corvo

La definizione "Nero e grosso passeraceo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

O Otranto

