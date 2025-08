Mostrare con affettazione nei cruciverba: la soluzione è Ostentare

OSTENTARE

Curiosità e Significato di Ostentare

Perché la soluzione è Ostentare? Ostentare significa mostrare con enfasi e magari con un tocco di esibizionismo qualcosa, spesso per attirare attenzione o impressionare gli altri. È un atteggiamento di chi si vanta o si mette in evidenza, anche in modo artificiale. Quindi, quando qualcuno ostenta, sta cercando di far vedere a tutti qualcosa di sé con un po' di insistenza. È un modo di presentarsi che può sembrare artefice o forzato.

Come si scrive la soluzione Ostentare

La definizione "Mostrare con affettazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

