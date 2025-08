Lo è l accoglienza se l ospite è poco gradito nei cruciverba: la soluzione è Tiepida

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è l accoglienza se l ospite è poco gradito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è l accoglienza se l ospite è poco gradito' è 'Tiepida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIEPIDA

Curiosità e Significato di Tiepida

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tiepida, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tiepida? Tiepida indica qualcosa di moderatamente caldo o freddo, né troppo intenso né troppo lieve. In senso figurato, descrive un atteggiamento, un'accoglienza o un sentimento poco caloroso e poco entusiasta, come una stretta di mano poco decisa o un sorriso appena abbozzato. È perfetta per esprimere accoglienza insipida o poco coinvolgente, proprio come suggerisce il gioco di parole sulla poca gradibilità dell'ospite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può esserlo l accoglienza se l ospite è poco graditoLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tiepida

Hai trovato la definizione "Lo è l accoglienza se l ospite è poco gradito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

E Empoli

P Padova

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R A O R I E I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINERARIO" MINERARIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.