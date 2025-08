La U in chimica nei cruciverba: la soluzione è Uranio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La U in chimica' è 'Uranio'.

URANIO

Curiosità e Significato di Uranio

Perché la soluzione è Uranio? La U in chimica rappresenta l'elemento Uranio, un metallo radioattivo molto importante per l'energia nucleare e la produzione di armi. Il suo simbolo chimico è 'U'. Con caratteristiche uniche, il Uranio ha un ruolo centrale nel settore energetico e scientifico, rendendolo uno degli elementi più studiati e discussi del tavolo periodico. La sua presenza influenza molte applicazioni industriali e di ricerca.

Come si scrive la soluzione Uranio

Hai trovato la definizione "La U in chimica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

