La reggono i portantini nei cruciverba: la soluzione è Barella

Home / Soluzioni Cruciverba / La reggono i portantini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La reggono i portantini' è 'Barella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARELLA

Curiosità e Significato di Barella

La soluzione Barella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barella? Barella indica una coperta o un rivestimento usato per proteggere o coprire qualcosa, spesso in ambito artigianale o tradizionale. È come un mantello che sostiene o avvolge oggetti o strutture, offrendo comfort e protezione. La parola richiama anche l'idea di un elemento che supporta e regge qualcosa, come suggerisce il gioco di parole con i portantini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Reggono le calzeReggono i fioriReggono cavi elettriciReggono le medaglietteReggono i cavi elettrici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barella

Non riesci a risolvere la definizione "La reggono i portantini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A C I R N A E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINCASARE" RINCASARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.