La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La nazionalità di Papa Giovanni Paolo II' è 'Polacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLACCA

Curiosità e Significato di Polacca

Hai risolto il cruciverba con Polacca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Polacca.

Perché la soluzione è Polacca? Polacca è il termine usato per indicare una donna di nazionalità polacca. Deriva da Polonia, paese dell'Europa centrale noto per la sua ricca storia e cultura. La parola si usa anche come aggettivo per descrivere qualcosa o qualcuno proveniente dalla Polonia. Nel caso di Papa Giovanni Paolo II, questa parola sottolinea le sue radici polacche, un patrimonio che ha influenzato il suo cammino spirituale e umano.

Come si scrive la soluzione Polacca

Hai davanti la definizione "La nazionalità di Papa Giovanni Paolo II" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

