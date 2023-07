Lega di rame zinco e stagno usata per decori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega di rame zinco e stagno usata per decori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMILORO

Significato/Curiosita : Lega di rame zinco e stagno usata per decori

Strato di metallo riflettente, spesso una lega (amalgama) di mercurio e stagno. successivamente nel 1835 justus von liebig scoprì il processo chimico di rivestimento... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il similoro è una lega metallica composta da rame, zinco e stagno. il rapporto percentuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

