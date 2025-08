Indicano i gradi dei militari sulle loro spalle nei cruciverba: la soluzione è Mostrine

MOSTRINE

Curiosità e Significato di Mostrine

Perché la soluzione è Mostrine? Mostrine sono le piccole placche metalliche indossate sugli spallacci dei militari, che indicano il grado o la posizione gerarchica. Ogni modello e numero di mostrine rappresenta il livello di anzianità e ruolo all'interno dell'esercito. Sono simbolo di rispetto e autorità, permettendo di riconoscere facilmente chi si ha davanti. In breve, le mostrine sono il modo visivo con cui si distingue un militare in servizio.

Come si scrive la soluzione Mostrine

