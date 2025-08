In un film di Quentin Tarantino erano senza gloria nei cruciverba: la soluzione è Bastardi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In un film di Quentin Tarantino erano senza gloria' è 'Bastardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTARDI

Curiosità e Significato di Bastardi

Approfondisci la parola di 8 lettere Bastardi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bastardi? Bastardi è un termine che indica persone spregevoli o malvagie, spesso associate a comportamenti crudeli o disonesti. Nel contesto di Quentin Tarantino, richiama i personaggi antagonisti e la loro natura dura e spietata. La parola evoca anche il senso di ribellione e sfida, rendendola perfetta per un titolo che suggerisce storie di vendetta e coraggio. Insomma, un termine forte e sicuramente memorabile.

Come si scrive la soluzione Bastardi

Hai davanti la definizione "In un film di Quentin Tarantino erano senza gloria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D G A R E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEROGA" DEROGA

