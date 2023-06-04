Erano di gloria in un film sportivo del 1981

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano di gloria in un film sportivo del 1981' è 'Momenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOMENTI

Perché la soluzione è Momenti? Nel contesto di un film sportivo del 1981, si intende un passaggio di grande entusiasmo e emozione che rimane impresso nella memoria, rappresentando il momento di massimo splendore dei protagonisti. Questi attimi di euforia e successo sono spesso ricordati come i più belli e significativi, simbolo di trionfo e passione. Sono i ricordi che alimentano l'orgoglio e la voglia di rivivere quei tempi di gloria.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano di gloria in un film sportivo del 1981" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano di gloria in un film sportivo del 1981". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La soluzione associata alla definizione "Erano di gloria in un film sportivo del 1981" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano di gloria in un film sportivo del 1981" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Momenti:

M Milano O Otranto M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano di gloria in un film sportivo del 1981" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

