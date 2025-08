Il Presley del rock and roll nei cruciverba: la soluzione è Elvis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Presley del rock and roll' è 'Elvis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELVIS

Curiosità e Significato di Elvis

La soluzione Elvis di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Elvis per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Elvis? Elvis Presley è stato il simbolo del rock and roll, considerato il suo pioniere e icona insuperabile. Con il suo stile innovativo e la voce inconfondibile, ha rivoluzionato la musica degli anni '50 e oltre, lasciando un’impronta indelebile nella cultura popolare. Il suo nome è sinonimo di rivoluzione musicale e di un’intera epoca di creatività e passione.

Come si scrive la soluzione Elvis

Hai davanti la definizione "Il Presley del rock and roll" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

V Venezia

I Imola

S Savona

