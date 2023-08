La regina del rock and roll recentemente scomparsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regina del rock and roll recentemente scomparsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TINA TURNER

Significato/Curiosita : La regina del rock and roll recentemente scomparsa

Inseriti nella rock and roll hall of fame. 1998, 8 giugno. la rivista time li inserisce tra le 100 personalità più importanti e influenti del xx secolo, definendoli... tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939 – küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante statunitense naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

